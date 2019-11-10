Почему НАТО не хочет видеть Украину среди государств-членов, – объяснение эксперта

Вопрос вступления Украины в НАТО обсуждается уже более 20 лет. Однако в Альянсе, кроме обещаний и констатации – "вы еще не готовы" – никаких мер не осуществляют.

Какие же перспективы обретения Украиной членства в НАТО, и почему там пока не хотят нас видеть – рассказал 24 каналу политический эксперт Виктор Каспрук.

По словам эксперта, похоже, что не только Западная Европа боится таким образом разозлить Москву, но и команда нового президента Украины также. То есть здесь эти два фактора сходятся. Таким образом, напрашивается вывод: НАТО к нам относится "по остаточному принципу".

Коротко о том, что даст Украине членство в НАТО читайте в материале 24 канала.

Каспрук отмечает, что если бы Украина была членом Альянса, войны с Россией просто бы не было. И, собственно, сейчас эта война может быть одной из причин, почему Альянс до сих пор медлит с вопросом членства Украины. Ведь, в случае его предоставления, уже на следующий день НАТО окажется в состоянии войны с Россией.

Однако Европа, отталкивая Украину, не задумывается: если Москва захочет вернуть свое влияние в страны бывшего Варшавского договора, следующими могут стать именно государства ЕС.

Нам все время рассказывают, что двери открыты. Но, если это действительно так, то они должны давать шанс. Пока его нет. Хотя, например, прибалтийские страны получили членство НАТО авансом и ни на йоту не были более подготовлены, чем Украина. Нам открыто не указывают на дверь, но двери эти пока наглухо закрыты,

– отметил Виктор Каспрук.

Кроме войны на Донбассе, эксперт называет и другие причины промедления НАТО относительно предоставления членства Украине:

– мы до сих пор не сделали окончательный выбор: идем в Европу или опять остаемся сателлитом России;

– Украина напичкана российской агентурой и, в случае ее вхождения в НАТО, много тайн Альянса рискуют легко попасть в руки Москвы.

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Поэтому Каспрук, несмотря на убеждение, что Украина должна была давно быть членом НАТО, настроен довольно пессимистично:

Если Украину не хотят сейчас видеть в Альянсе, мы никоим образом не можем на это влиять. Тем более, что такой мощный тандем, как Германия и Франция категорически против этого и делает все, чтобы этот вопрос как можно дольше оставался в подвешенном состоянии.



Сколько украинцев выступают за вступление государства в НАТО

Напомним, 30-31 октября руководство НАТО находились с официальным визитом в Украине. В его рамках была обнародована, в частности, совместная декларация Украины и Альянса, в которой говорится и о требовании к России по возвращению оккупированных территорий. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели совместную пресс-конференцию в Киеве.

Стоит отметить, что курс Украины относительно приобретения полноправного членства в НАТО и ЕС с февраля 2019 года закреплен в Конституции. Это означает, что движение в этом направлении является необратимым и любые попытки "развернуть" его в сторону России будут трактоваться как нарушение Конституции. Однако осуществление конкретных шагов или определение четких дедлайнов это не предусматривает.