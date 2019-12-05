Инвестиция в безопасность? Зачем Рада приняла новое постановление насчет курса Украины в НАТО

Обновленная версия документа несколько отличается от предыдущей. Рассказываем, нужно ли теперь Украине во второй раз подавать заявку на получение Плана действий относительно членства.

Основные моменты нового текста

В этой версии отсутствует обращение к президенту Украины с призывом обеспечить подготовку и подачу в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и генеральному секретарю НАТО обращение о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

с призывом обеспечить подготовку и подачу в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и генеральному секретарю НАТО обращение о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Заявление содержит призыв обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ.

ВР призывает Парламентскую ассамблею НАТО рассмотреть на пленарной сессии в мае 2020 года вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ.

вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ. Украинский парламент выражает благодарность Североатлантическому совету НАТО за визит в Украину в октябре 2019 года и поддержку евроатлантических стремлений Украины.

Поддержка интеграции Украины в НАТО и предоставление нашему государству ПДЧ – это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в обеспечение мира и безопасности, очередной шаг к укреплению системы международной безопасности,

– говорится в тексте документа.

Также в обеих версиях проекта постановления отмечают: Украина является фактически восточной границей НАТО и "вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве".

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Нужна ли Украине вторая заявка на получение ПДЧ?

Эксперты расходятся во мнениях по этому вопросу.

Так, по словам политического аналитика Виктора Каспрука, вторая заявка на ПДЧ нужна, поскольку это – очень важный момент фиксации желаний Украины. Но затягивание с этим вопросом также имеет определенные факторы. Прежде всего речь идет о том, что не только Западная Европа боится разозлить Москву. Но и команда нового президента также не хочет раздражать Кремль.

Здесь эти два фактора сходятся. И, к сожалению, отношение НАТО к Украине – по остаточному принципу. Потому что, если бы Украина была членом НАТО, войны с Россией просто бы не было. То есть на совести Меркель, на совести французов эта война. Потому что они любыми методами блокировали Украине путь в оборонный союз,

– пояснил эксперт.

Зато эксперт по вопросам внешней политики и безопасности "Майдана иностранных дел" Олег Белоколос убежден: пока Киев занял единственно возможный и одновременно прагматичный подход – не требовать каких-то заявлений, которые вызовут очередной раунд длительных переговоров, а делать конкретные дела в конкретных сферах. И, таким образом, фактически выполнить ПДЧ без возможного формального его признания.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в свою очередь не был уверен в целесообразности еще одной заявки для получения ПДЧ.

ПДЧ – это лишь механизм, который приближает нас к членству в НАТО. Мы уже 11-й год работаем на наших годовых национальных программах, которые в принципе сделаны так, как годовые национальные программы, которые выполняют страны с ПДЧ. Это – наш сигнал НАТО о том, что мы реформируемся, мы готовимся к нашему членству, как раз используя те механизмы, которые есть в ПДЧ,

– пояснил министр.

Вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба также отмечал: заявку на получение ПДЧ в НАТО Киев во второй раз подавать не будет. А именно вопрос относительно этого плана должен быть техническим, а не политическим.

Коротко о том, что даст Украине членство в НАТО читайте в материале 24 канала.



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