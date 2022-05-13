Соответствующую информацию глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал во время эфира канала "Рада". Это случилось 12 мая – на 78-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон на Змеином, – разведка Британии.

Буданов рассказал, почему Змеиный важен для Украины

Кирилл Буданов вспомнил, что оккупанты на Юге пытались провести псевдореферендум, а после этого имеют глупую мечту "присоединить" Херсонщину к России без квазиреферендума на основе якобы обращения граждан Херсонской области к Москве.

Добавил, что у россиян нет предела идиотизма, однако это не имеет значения, ведь Украина будет освобождать все свои территории. В то же время Кирилл Буданов прокомментировал значение острова Змеиный.

Во-первых, для России, как и для Украины, остров Змеиный это стратегически важный пункт. Он дает контроль абсолютно всех торговых путей, идущих по территории Украины,

– объяснил Буданов.

Также добавил, что по сути это контроль всей надводной и в определенной степени воздушной обстановки на Юге Украины. Кроме того:

это стратегически важный пункт, если говорить о возможности для России высадки тактического морского десанта;

это теоретически единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить тактический воздушный десант на территорию оккупированного Приднестровья в Молдове.

Со Змеиного можно заблокировать движение гражданских судов

Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины,

– объяснил Буданов.

Глава украинской разведки рассказал, что все сделано Россией с одной целью – обвалить нашу экономику, не дать открыть морские перевозки, не дать Украине возможности перевозить военные грузы по морскому пути. Также Кирилл Буданов опроверг слова некоторых экспертов якобы о "неважности" острова.

"Во-первых, остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Во-вторых, это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие, а также исключить любые возможные военные действия России на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", – пояснил начальник Главного управления разведки Минобороны.

Кирилл Буданов добавил также, что враг не преуспевает на Донбассе. Более того, в ближайшее время это невозможно, несмотря на попытки российских оккупантов.

Последние новости по острову Змеиный

12 мая в Министерстве обороны Украины сообщили, что российские оккупанты снова пытаются нарастить военное присутствие на острове Змеиный, чтобы заблокировать морские коммуникации Украины.

Также враги усиливают систему ПВО на западном побережье полуострова Крым в районе Черноморского – мыса Тарханкута. Так, россияне развернули зенитную ракетную батарею С-300В.

8 мая Вооруженные Силы Украины в боях за наш легендарный остров Змеиный уничтожили вертолет с экипажем орков на борту.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что противник выпустил по Украине около 10 крылатых ракет (предположительно типа Х-101). Две ракеты уничтожены нашей противовоздушной обороной. Оккупанты несут ощутимые потери как в "островных силах", так и в морских судах.

Важно Россия потеряла еще один корабль в Черном море, – источники в разведке

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