Будем ближе с многострадальным народом, – Папа Римский призвал поддержать украинцев

Украина уже 25-й день решительно противостоит российским оккупантам. Папа Римский призвал весь мир молиться о мирном небе над Украиной и поддержать наш народ.

Папа Римский Франциск написал в соцсетях быть ближе к украинскому многострадальному народу.

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"Обнимем его нашей любовью, конкретными усилиями и молитвой", – попросил он.

Папа Римский добавил, что не нужно привыкать к войне и насилию, и чтобы мир не уставал принимать людей (вероятно, речь идет об украинских беженцах) не только теперь, но и в следующие недели и месяцы.

Кстати, ранее Папа Римский Франциск для того, чтобы помочь остановить кровопролитие, отправил в Украину двух ватиканских кардиналов. Они будут заниматься организацией помощи украинскому населению.

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