В своем обращении полярники обратили внимание на то, что уже 2 месяца идет страшная война, которую начала Россия. В то же время, как бы враг не пытался нас уничтожить, мы стоим, потому что украинцы – несокрушимые и непобедимые.

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Зимовщики отметили, что праздник Пасхи учит нас верить в победу добра над злом – в нашу победу. Они поблагодарили украинских воинов и всех, кто помогает им.

"Вы – наши герои! Спасибо, что благодаря вам мы можем и дальше работать здесь – на южном континенте – для своей земли, проводить важные для всего мира научные исследования и преумножать славу Украины", – сказали зимовники.

Мы с честью и гордостью будем держать наше сине-желтое знамя над антарктической землей,

– подчеркнула 27 УАЭ.

Даже в Антарктике украинцы абсолютно уверены, что врагу не удастся нас сломать, потому что где бы мы ни были, вместе – мы огромная сила.

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