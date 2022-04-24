У своєму зверненні полярники звернули увагу на те, що вже 2 місяці триває страшна війна, яку розпочала Росія. Водночас як би ворог не намагався нас знищити, ми стоїмо, бо українці – незламні і непереможі.

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Зимівники відзначили, що свято Великодня вчить нас вірити в перемогу добра над злом – в нашу перемогу. Вони подякували українським воїнам та всім, хто допомагає їм.

"Ви – наші герої! Дякуємо, що завдяки вам ми можемо і надалі працювати тут – на південному континенті – для своєї землі, проводити важливі для усього світу наукові дослідження і примножувати славу України", – сказали зимівники.

Ми з честю та гордістю триматимемо наш синьо-жовтий стяг над антарктичною землею,

– наголосила 27-ма УАЕ.

Навіть в Антарктиці українці абсолютно впевнені, що ворогу не вдасться нас зламати, бо де б ми не були, разом – ми величезна сила.

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