В частности во время пресс-конференции Президент Украины отметил, что уже создана совместная комиссия. В нее входят прокуроры разных государств. Все они будут изучать преступления, которые совершали российские военные, передает 24 канал.

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Военных преступников привлекут к ответственности

Владимир Зеленский также добавил, что в Украине будут вести отдельное, внутреннее дело. Оно также будет касаться всех военных преступлений.

Что касается самих наемников, то Украина уже начинает собирать информацию о них. Наши правоохранители уже занимаются поисками военных преступников из России.

Уже известно, что к международной комиссии присоединится представитель Офиса Президента. Для Владимира Зеленского очень важно получать ежедневно информацию о том, как ведется процесс расследования. Глава страны, вспомнив MH17 и сбитый самолет в Иране, отметил, что хотел бы, чтобы процесс не растягивался на 20 – 30 лет.

Президент добавил, что в Украине есть люди, которые стремятся найти преступников. Поэтому, отметил он, найдется правильный формат, который позволит как можно скорее привлечь их к ответственности. И если этого не сделает международный закон, то этим займется украинский.

Мне кажется, все же невыгодно затягивать этот процесс. И Европе, и миру. Потому что они видят, что доказательств очень много. И, к сожалению, они будут только появляться. Меньше их не будет. Там еще Изюм впереди,

– подчеркнул он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это только начало. И что мы просто не представляем себе, что происходило в других оккупированных российскими наемниками населенных пунктах.

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