Зокрема під час пресконференції Президент України зазначив, що вже створена спільна комісія. До неї входять прокурори різних держав. Усі вони вивчатимуть злочини, які чинили російські військові, передає 24 канал.

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Військових злочинців притягнуть до відповідальності

Володимир Зеленський також додав, що в Україні вестимуть окрему, внутрішню справу. Вона також стосуватиметься усіх військових злочинів.

Що стосується самих найманців, то Україна вже починає збирати інформацію про них. Наші правоохоронці вже займаються пошуками військових злочинців з Росії.

Уже відомо, що до міжнародної комісії долучиться представник Офісу Президента. Для Володимира Зеленського дуже важливо отримувати щоденно інформацію про те, як ведеться процес розслідування. Очільник країни, пригадавши MH17 та збитий літак в Ірані, зазначив, що хотів би, щоб процес не розтягувався на 20 – 30 років.

Президент додав, що в Україні є люди, які прагнуть знайти злочинців. Тож, зазначив він, знайдеться правильний формат, який дозволить якомога швидше притягнути їх до відповідальності. І якщо цього не зробить міжнародний закон, то цим займеться український.

Мені здається, все ж невигідно затягувати цей процес. І Європі, і світу. Тому що вони бачать, що доказів дуже багато. І, на жаль, вони будуть лише з'являтися. Менше їх не буде. Там ще Ізюм попереду,

– наголосив він.

Володимир Зеленський підкреслив, що це лише початок. І що ми просто не уявляємо собі, що відбувалося в інших окупованих російськими найманцями населених пунктах.

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