Будем работать 24 часа в сутки, – в США рассказали об эвакуации афганцев – Голос Америки

Сотни людей вышли на улицы столицы Афганистана Кабула и других городов в знак протеста против захвата власти "Талибаном". Боевики снова жестоко разогнала толпу. В городе Асадабад погибли два человека.

Между тем в Пентагоне 19 августа сообщили, что с начала операции по эвакуации, 14 августа, США уже вывезли из Афганистана более 7 тысяч человек, 2 тысячи – за минувшие сутки.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил: "Мы будем делать все возможное, чтобы разрешить конфликт и создать проходы людей в аэропорт. Сейчас у меня нет возможности выйти и расширить операцию в Кабуле. Но мы будем работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы собираемся эвакуировать всех, кого можем".

Встречу Байдена и Зеленского перенесли

В Белом доме на запрос "Голоса Америки" подтвердили, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится на день позже, чем ожидали – 31 августа в Вашингтоне. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что причина изменений – в расширении программы визита. Теперь она будет предусматривать не только встречу делегации, но и переговоры в формате "с глазу на глаз".

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Отвечая на вопрос журналистов о том, не повлияют ли на расписание визита Зеленского события в Афганистане, Кулеба сказал, что пока на это ничего не указывает. Американская пресса тем временем анализирует состояние отношений Вашингтона и Киева накануне визита.

В статье The Washington Post журналисты, базируясь на интервью Зеленского накануне, написали: "Украинский президент выражает разочарование из-за того, что западные союзники не готовы дать "зеленый свет" вступлению Украины в НАТО".

Рекордное количество заражений в США

В США зафиксировали наибольшее количество заражений коронавирусом с прошлой зимы. За 18 августа – более 140 тысяч новоинфицированных. Большинство случаев приходится на невакцинированных людей.

По состоянию на четверг, 19 августа, более 51% всех американцев полностью вакцинировались. Более 62% – среди взрослого населения.

Президент Байден анонсировал, что уже с 20 сентября все американцы, которые уже получили 2 дозы вакцины от коронавируса, смогут получить и третью – так называемый "укол-усилитель". Это необходимо для дополнительной защиты на фоне заразных штаммов COVID-19, ведь со временем действие препаратов слабеет.

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"Уколы-усилители" также доступны уже вакцинированным людям старше 50 лет, в Израиле. Между тем во Всемирной организации здравоохранения выступили с жестокой критикой более богатых стран, которые открывают доступ к третьей дозе вакцины для своих граждан, в то время, как в бедных странах большинство людей не получило и первой дозы. Байден ответил на критику, отметив, что США позаботятся и о своих гражданах, и о других.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 19 августа: смотрите видео