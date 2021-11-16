Об этом рассказала директор по взаимодействию с международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова в эфире 24 канала. По ее словам, юридическая форма "Северного потока-2" не является такой, которая соответствует требованиям европейского законодательства.
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"Мы не допустим и внимательно будем следить за каждым следующим шагом, чтобы не случилось так, что будут создаваться либо какие-то фиктивные компании, либо те, которые частично удовлетворяют требования", – отметила эксперт.
Как рассказала Белькова, "Северный поток-2" должен без всяких исключений соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС.
Это означает, что все компании получат равные возможности для доступа к использованию этой газовой инфраструктуры, а "Газпром" не окажет доминирующего влияния на решения по всему маршруту.
Украина всегда была последовательна в своей позиции. Мы постоянно выступаем против того, чтобы "Северный поток-2 " работал, потому что он несет реальные угрозы для всей энергобезопасности Европы.
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Белькова прокомментировала приостановку сертификации СП-2: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Германии 16 ноября приостановили процесс сертификации "Северного потока-2". Газопровод может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.
- В регуляторе пояснили, что процедура сертификации будет прекращена, пока основные активы и человеческие ресурсы не передадут дочерней компании.
- Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в этой ситуации "Газпром" прибегает к юридическим трюкам".