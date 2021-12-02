Об этом в эфире 24 канала сказала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, последние лет 10 – 15 лет в Украине бюджеты принимают как бюджеты существования.

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"Эти проекты бюджетов дефицитные. На самом деле в 2022 году будем иметь, если будем выполнять бюджет вовремя, первичный профицит. Нельзя сказать, что бюджет инвестиционно привлекателен", – сказала депутат.

На самом деле то, что мы туда доложили 55 миллиардов доходов означает, что будем собирать гораздо больше налогов. Это и налог на прибыль, и НДС и внутренний, это налог с ренты, это экологический налог,

– добавила она.

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​Основные показатели госбюджета-2022 / Инфографика 24 канала