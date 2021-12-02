Про це в ефірі 24 каналу сказала нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, останні років 10 – 15 років в Україні бюджети ухвалюють як бюджети існування.

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"Ці проєкти бюджетів дефіцитні. Насправді 2022 року матимемо, якщо виконуватимемо бюджет вчасно, первинний профіцит. Не можна сказати, що бюджнт інвестиційно привабливий", – сказала депутка.

Насправді те, що ми туди доклали 55 мільярдів доходів означає, що збиратимемо набагато більше податків. Ці і податок на прибуток, і ПДВ і внутрішній, це податок з ренти, це екологічний податок,

– додала вона.

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Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу