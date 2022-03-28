Будем сражаться до последнего города, – Зеленский уверен, что Украина победит в войне

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно победит в войне. Он заявил, что "это только вопрос времени".

Он отметил, что "победа – это возможность спасти как можно больше жизней". Но при этом он отметил, что Украина будет бороться до последнего города.

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Журналисты спросили у Зеленского, есть ли у Украины шансы на победу, на что он ответил:

Мы верим в победу. Ни во что другое поверить невозможно. Мы обязательно победим, ведь это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени,

– сказал глава государства.

Он отметил, что не знает, как долго будет длиться война, поэтому самое главное – сохранить жизнь как можно большему числу людей, ведь без людей ничто не имеет смысла.

Победа — это возможность спасти как можно больше жизней. Да, чтобы спасти как можно больше жизней, ведь без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но, в конце концов, это просто территория. Я не знаю, как долго будет продолжаться война, но мы будем бороться до последнего города. С самого начала, когда вы выбираете вариант, что люди должны делать или не делать, люди не понимают, что такое полноценная война. Моя работа – дать сигнал, чтобы люди знали, как действовать,

– заявил Зеленский.

Он добавил, что его решение остаться в Украине было сигналом гражданам о том, как следует реагировать на нападение. И война закончится тем, что украинцы будут стоять на своей земле и защищаться.

Мы все ранены и ранены одинаково. Мое решение остаться было моим сигналом людям о том, как мы должны реагировать на нападение. О том, как началась война и чем она закончится. Это закончится тем, что мы все еще будем стоять здесь и защищаться. Это мой ответ на вопрос о том, какой будет победа Украины. Наша победа может быть временной, возможно, без решения всех вопросов, но мы выбрали направление, в котором будем двигаться,

– добавил президент.

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