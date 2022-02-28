Будем стоять до конца: спасатели показали страшные кадры, чем сейчас живет Украина
28 февраля 2022 , 13:58Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Украинский народ уже пятые сутки мужественно защищает свою землю и дает отпор российскому агрессору.
Однако мы будем стоять до последнего! Победа будет за нами!
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
В ГСЧС показали страшные кадры разрушенных зданий, пожаров, взрывов, раненых людей. Это все принесла в наш дом Россия, вероломно ворвавшись в Украину 24 февраля.
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