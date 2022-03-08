Одесса активно готовится к встрече с российскими оккупантами. Как заверил мэр Одессы Геннадий Труханов, город не перейдет в руки врага ни при каких обстоятельствах.

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"Будем стоять насмерть"

По мнению Труханова, Одесса – это город-символ Украины и форпост нашего государства на Черном море, поэтому здесь враг получит сильнейшее сопротивление.

Мы будем стоять насмерть. Мы не допустим, чтобы город был захвачен. Одесса – это наша жизнь, и мы будем стоять здесь до конца,

– пообещал он.

Также он отметил работу дипломатов, благодаря которым у Украины есть поддержка мирового сообщества, а враг слабеет и оказывается в изоляции.

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