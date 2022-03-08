Одеса активно готується до зустрічі з російськими окупантами. Як запевнив мер Одеси Геннадій Труханов, місто не перейде до рук ворога за жодних обставин.

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"Будемо стояти на смерть"

На думку Труханова, Одеса – це місто-символ України та форпост нашої держави на Чорному морі, тому тут ворог отримає шалений спротив.

Ми будемо стояти на смерть. Ми не допустимо, щоб місто захопили. Одеса – це наше життя, і ми будемо стояти тут до кінця,

– пообіцяв він.

Також він відзначив роботу дипломатів, завдяки яким в України є підтримка світової спільноти, а ворог слабне та опиняється в ізоляції.

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