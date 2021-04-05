Украинская армия сможет сдержать вторжение российских войск из оккупированного Крыма, если агрессор удастся к такому варианту. Однако в случае широкомасштабного наступления, может быть "кровавая война".

Россия рассматривает возможность выдвижения войск к Каховскому водозабору Северо-Крымского канала, ведь такие заявления звучали неоднократно. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006 – 2010 годах, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Что делают оккупанты

Романенко отметил, что россияне отрабатывают возможность воздушного и морского десантирования и применение всех видов вооружения.

Да, они готовятся к такому варианту (наступления – 24 канал), у них есть такие планы,

– отметил Романенко.

Генерал-лейтенант добавил, что после оккупации Крыма военный российский потенциал с 2014 года вырос ориентировочно втрое.

Каковы шансы ВСУ

Если Россия решит прибегнуть к такому шагу, нынешних ресурсов ВСУ достаточно, чтобы сдержать наступление.

У нас уже совсем другая армия, силовые структуры. Поэтому мы будем вести себя жестко, мобилизуем все силы,

– добавил военный.

Однако, по словам Романенко, если Кремль таки решится "на что-то широкомасштабное, то будет очень кровавая война". Военный отметил, что президент России Владимир Путин пока не решается на это, но войска готовит.

Что сдерживает Москву

Романенко убежден, что сдерживающим фактором для Кремля есть наши международные партнеры. Он напомнил, что американские войска в Европе привели к высокой степени боевой готовности.

"Это не просто озабоченность. Это намного все серьезнее. До конца апреля – начала мая готовятся очень серьезные учения НАТО – на 31 – 32 тысячи военных", – сказал военный.

Он подытожил, что Украина с международными партнерами отрабатывает все сценарии развития ситуации.

Обратите внимание! Россия активно взимает военную технику к границе с Украиной. Говорят, что для учений. Украинская разведка предупредила, что Москва планирует эскалацию конфликта на Донбассе и будет пытаться проникнуть вглубь Украины.



Российские группировки возле границы / Инфографика 24 канала