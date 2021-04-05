Українська армія зможе стримати вторгнення російських військ з окупованого Криму, якщо агресор вдасться до такого варіанту. Проте в разі широкомасштабного наступу, може бути "кривава війна".

Росія розглядає можливість висування військ до Каховського водозабору Північно-Кримського каналу, адже такі заяви лунали неодноразово. Про це заявив заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006 – 2010 роках, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

До теми Росія перекидає в Крим псковських десантників, які воювали на Донбасі

Що роблять окупанти

Романенко зазначив, що росіяни відпрацьовують можливість повітряного та морського десантування та застосування всіх видів озброєння.

Так, вони готуються до такого варіанту (наступу – 24 канал), у них є такі плани,

– зауважив Романенко.

Генерал-лейтенант додав, що після окупації Криму військовий російський потенціал з 2014 року зріс орієнтовно втричі.

Які шанси ЗСУ

Якщо Росія вирішить вдатись до такого кроку, нинішніх ресурсів ЗСУ достатньо, аби стримати наступ.

У нас вже зовсім інша армія, силові структури. Тому ми будемо поводитися жорстко, мобілізуємо всі сили,

– додав військовий.

Проте, за словами Романенка, якщо Кремль таки зважиться "на щось широкомасштабне, то буде дуже кривава війна". Військовий відзначив, що президент Росії Володимир Путін поки не наважується на це, але війська готує.

Що стримує Москву

Романенко переконаний, що стримувальним фактором для Кремля є наші міжнародні партнери. Він нагадав, що американські війська в Європі привели до вищого ступеня бойової готовності.

"Це не просто стурбованість. Це набагато все серйозніше. До кінця квітня — на початку травня готуються дуже серйозні навчання НАТО — на 31 – 32 тисячі військових", – сказав військовий.

Він підсумував, що Україна з міжнародними партнерами відпрацьовує всі сценарії розвитку ситуації.

Зверніть увагу! Росія активно стягує військову техніку до кордону з Україною. Кажуть, що для навчань. Українська розвідка попередила, що Москва планує ескалацію конфлікту на Донбасі та намагатиметься проникнути вглиб України.



Російські угрупування біля кордону / Інфографіка 24 каналу