Арахамия прокомментировал изменения в Кабмине

Отставка всего Кабмина – маловероятна. Первый претендент на увольнение – министр обороны Андрей Таран. Его имя чаще всего звучит при обсуждении кадровых перестановок.

Интересно Минюст видит основания для запрета "Партии Шария": детали от Малюськи

Кроме того, часто говорят о возможном увольнении министра культуры Александра Ткаченко, главы Минюста Дениса Малюськи, министра экономики Алексея Любченко и главы Минфина Сергея Марченко.

Я точно могу пообещать, что будет, как минимум 3 – 4 кадровых решения осенью, в правительстве. А какие, давайте оставим это интригой,

– подчеркнул руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также, по мнению политолога Владимира Фесенко, президент может принять решение найти более решительного и энергичного премьера, который не будет бояться брать на себя ответственность за важные экономические решения. В то же время более вероятным является частичное обновление правительства.

Кто станет новыми министрами

По словам народных избранников, уже известны имена кандидатов, которые могут заменить в сентябре эти фигуры. Имен этих пока не разглашают. Как рассказал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, сменят министра обороны Андрея Тарана. Среди "слуг народа" уже якобы даже есть кандидатура.

Одной из претенденток на эту роль может стать Ирина Верещук, которая уже пыталась пересесть с депутатского кресла в кресло мэра, правда, так у нее и не получилось. Критиковать работу нынешнего министра обороны Андрея Тарана депутат не спешит. Она отметила, что оценку его работе уже дал профильный комитет, а сама не против возглавить ведомство.

Да, я бы согласилась. Я это уже говорила тысячу раз, я это восприму как приказ. Потому что прекрасно понимаю, работая в комитете по национальной безопасности обороны и разведки, что требует сегодняшняя армия, когда мы говорим о реформировании. А Министерство обороны это именно тот политический орган, где во главе должен стоять политик,

– подчеркнула Верещук.

В то же время эксперты по военным вопросам перспектива получить на посту главы Минобороны Верещук не очень удовлетворяет.

К теме Чувствую в себе силу, – Верещук заявила, что готова возглавить Минобороны

Уволят ли Малюська, Ткаченко и Венедиктову

Еще один министр, слухи об увольнении которого давно ходят – Денис Малюська. Правительству Дениса Шмыгаля он достался в наследство от предшественника. Министр юстиции запомнился широкой публике эпатажными фото, высказываниями и пиаром на отремонтированных тюремных камерах. Хоть господин Малюська публично активно поддерживает президента, против него играет сразу несколько факторов.

По мнению политического эксперта Александра Антонюка, в действующем составе правительства будет все меньше лиц, которые смогут сказать четко "нет", объяснить почему нет, и какой должна быть альтернатива. Малюська точно не из таких. Поскольку его неприятие обсуждают уже в Раде, то говорить о его эффективности, как министра не приходится.

Читайте также Их ждет неминуемое поражение, – Малюська об иске России против Украины

Шатается кресло и якобы под министром культуры Александром Ткаченко, которому никак не забудут очень тесные связи с олигархом Игорем Коломойским. Впрочем, по мнению политолога Владимира Фесенко, если увольнение Ткаченко и произойдет, то связано это будет не с олигархом. Ведь в правительство он попал уже как человек Зеленского.

Здесь есть нюансы, например, историческая связь с Коломойским, с другой стороны, и президента Ткаченко давно знает. И, если у президента будет сохраняться нормальное и профессиональное, и личностное отношение к министру, то Ткаченко тогда не в зоне риска,

– подчеркнул Фесенко.

Среди имен претендентов "на вылет из моновласти" есть даже фамилия генпрокурора Ирины Венедиктовой. Однако ранее 15 сентября громких отставок и перезагрузки правительства ждать не стоит, отметили эксперты. До 15 сентября Кабмин должен сформировать проект бюджета. Увольнением Арсена Авакова Офис Президента уже продемонстрировал, что может превратить летний штиль в информационную бомбу в любой момент.