Будет для нас прорывом – Краев предположил, что ожидать от позиции Китая в отношении России

Очередной саммит "большой двадцатки" состоится через полгода, туда пригласили Украину. Нам важно изменить мнения стран, которые пока колеблются, или поддерживать нас в войне с Россией.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он также добавил, что Китай уже давно не воспринимает Россию как ту страну, с которой следует считаться.

Читайте также Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности – это знак уважения и доверия, – Кулеба

На мой взгляд, максимум что у нас получится по отношению к Китаю – склонить его к позиции нейтралитета. Китай уже не воспринимает Россию как потенциального претендента на центр силы.

– убежден Краев.

"Китай держит Россию как младшего союзника и уже через два месяца войны США смогли убедить Китай в "неподдержке" агрессии России. Поэтому следующий этап, который будет для нас прорывом – позиция нейтралитета Китая в войне России против Украины", – уверяет эксперт.

По мнению Александра Краева, в нашем случае, поддержка Китая – его молчание, и он считает, что Украина сможет этого добиться.

Станет ли Путин участником саммита G20: смотрите видео