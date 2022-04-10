Будет еще одним зверством и мотивирует ВСУ больше: стратегически ядерный удар России не поможет

Ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев объяснил, почему России не поможет ядерный удар.

По словам эксперта, ядерный удар не поможет в военной стратегии России.

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Ведь, по мнению расследователя группы Bellingcat Христо Грозева, такой тактический удар делается специально, чтобы запугать кого-то.

"Украинское население, украинские власти давно доказали, что такой символический удар не будет значительно хуже, чем то, что они (россияне – 24 канал) сделали в Мариуполе, Харькове", – сообщил Христо Грозев.

Он отметил, что этот удар был бы еще одной формой зверства. "Это не изменит, а, скорее, еще больше мотивирует украинскую армию", – добавил расследователь группы Bellingcat.

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