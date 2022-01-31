Российский политик Леонид Гозман, один из подписантов этого заявления, рассказал в эфире 24 канала о цели документа. Он подчеркнул, что важна публичность обращения.

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Цель обращения

Как пояснил Гозман, заявлением хотят добиться, чтобы российское общество и соседние государства (в том числе жертвы агрессии Кремля) знали, что в России есть люди, выступающие против войны. К тому же среди этих людей много выдающихся личностей, которые являются гордостью современной русской культуры.

Мне кажется, это будет иметь долгосрочные последствия. Когда все рухнет, а новая власть России признает преступными действия, которые совершали против Украины, и начнет возобновлять отношения – станет важно, чтобы в России и других странах знали, что были россияне, выступавшие против войны,

– заявил политик.

По мнению Гозмана, остановить Кремль своим заявлением они не смогут. Однако таким образом выразят отношение к происходящему.

Мы бы хотели, чтобы у Украины были причины не ненавидеть Россию, поскольку не она с вами воюет, а ее руководство,

– подчеркнул политик.

В чем Кремль видит угрозу

Гозман считает, что заявление не повлияет на Кремль, поскольку высшее руководство России уже давно живет в "каком-то искусственном мире и ни на что не обращает внимания". Он добавил, что у власти свои представления, редко связанные с реальностью, однако на них они и ориентируются.

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По словам политика, руководство России видит угрозу в Североатлантическом альянсе. Однако до сих пор никто из них не объяснил, почему ей грозит вступление Украины в НАТО.

На границах России со странами НАТО спокойно и абсолютно безопасно. То есть, нашему руководству грозит не Альянс и не Украина в нем – а демократия в Украине. Ради ее уничтожения они готовы на все,

– заметил Гозман.

Политик также подчеркнул, что в Кремле не могут смириться с независимостью нашей страны, поскольку она для них – мятежная территория и часть России. Власти государства-агрессора хотят, чтобы Украина была в вассальной зависимости от России, а еще лучше – стала ее частью.

Именно в этом проблема. Мне кажется, что они стремятся не к безопасности, а к величию. Признание их вождя великим мировым лидером – равным Чингисхану, властелином половины мира. Ради этого готовы начать войну,

– подытожил Гозман.

Гозман рассказал о целях обращения: смотрите видео

Что известно о заявлении-обращении к российскому руководству