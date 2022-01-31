Російський політик Леонід Гозман, один з підписантів цієї заяви, розповів в ефірі 24 каналу про мету документа. Він наголосив, що важливою є публічність звернення.
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Мета звернення
Як пояснив Гозман, заявою хочуть добитися, аби російське суспільство та сусідні держави (у тому числі й жертви агресії Кремля) знали, що в Росії є люди, які виступають проти війни. До того ж серед цих людей – багато видатних осіб, які є гордістю сучасної російської культури.
Мені здається, це матиме довгострокові наслідки. Коли все рухне, а нова влада Росії визнає злочинними дії, які вчиняли проти України, й розпочне відновлювати відносини – стане важливо, аби в Росії та в інших країнах знали, що були росіяни, які виступали проти війни,
– заявив політик.
На думку Гозмана, зупинити Кремль своєю заявою вони не зможуть. Однак таким чином висловлять ставлення до того, що відбувається.
Ми б хотіли, щоб Україна мала причини не ненавидіти Росію, оскільки не вона з вами воює, а – її керівництво,
– підкреслив політик.
У чому Кремль бачить загрозу
Гозман вважає, що заява не вплине на Кремль, оскільки вище керівництво Росії вже давно живе в "якомусь штучному світі й ні на що не звертає увагу". Він додав, що у влади свої уявлення, які рідко мають зв'язок з реальністю, однак на них вони й орієнтуються.
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За словами політика, керівництво Росії бачить загрозу в Північноатлантичному альянсі. Однак досі ніхто з них не пояснив, чому їй загрожує вступ України до НАТО.
На кордонах Росії з країнами НАТО спокійно та абсолютно безпечно. Тобто нашому керівництву загрожує не Альянс і не Україна в ньому – а демократія в Україні. Заради її знищення – вони готові на все,
– зауважив Гозман.
Політик також підкреслив, що у Кремлі не можуть змиритися з незалежністю нашої країни, оскільки вона для них – бунтівна територія та частина Росії. Влада держави-агресорки хоче, аби Україна була у васальній залежності від Росії, а ще краще – стала її частиною.
Саме в цьому й проблема. Мені здається, що вони прагнуть не безпеки, а величності. Визнання їхнього вождя великим світовим лідером – рівним Чингісхану, володарем половини світу. Заради цього готові почати війну,
– підсумував Гозман.
Гозман розповів про мету звернення: дивіться відео
Що відомо про заяву-звернення до російського керівництва
- Вчора, 30 січня, відомі росіяни ініціювали збір підписів проти війни з Україною. Вчені, письменники, журналісти, правозахисники створили "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".
- У ній мовиться про те, що Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Водночас наголосили, що військова конфронтація несе загрозу існуванню самої Росії.
- Активісти запевнили, що зроблять усе можливе, аби запобігти війні. Крім того, якщо буде потрібно – пообіцяли зупинити її.
- Заяву вже підписали: акторка Лія Ахеджакова, режисери Гаррі Бардін та Володимир Мірзоєв, письменник Віктор Шендерович, поетеса Вероніка Доліна, музикант Андрій Макаревич, історики Андрій Зубов та Борис Соколов, правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Свєтова та Світлана Ганнушкіна, політики Григорій Явлинський, Лев Шлосберг та Леонід Гозман.