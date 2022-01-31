Російський політик Леонід Гозман, один з підписантів цієї заяви, розповів в ефірі 24 каналу про мету документа. Він наголосив, що важливою є публічність звернення.

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Мета звернення

Як пояснив Гозман, заявою хочуть добитися, аби російське суспільство та сусідні держави (у тому числі й жертви агресії Кремля) знали, що в Росії є люди, які виступають проти війни. До того ж серед цих людей – багато видатних осіб, які є гордістю сучасної російської культури.

Мені здається, це матиме довгострокові наслідки. Коли все рухне, а нова влада Росії визнає злочинними дії, які вчиняли проти України, й розпочне відновлювати відносини – стане важливо, аби в Росії та в інших країнах знали, що були росіяни, які виступали проти війни,

– заявив політик.

На думку Гозмана, зупинити Кремль своєю заявою вони не зможуть. Однак таким чином висловлять ставлення до того, що відбувається.

Ми б хотіли, щоб Україна мала причини не ненавидіти Росію, оскільки не вона з вами воює, а – її керівництво,

– підкреслив політик.

У чому Кремль бачить загрозу

Гозман вважає, що заява не вплине на Кремль, оскільки вище керівництво Росії вже давно живе в "якомусь штучному світі й ні на що не звертає увагу". Він додав, що у влади свої уявлення, які рідко мають зв'язок з реальністю, однак на них вони й орієнтуються.

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За словами політика, керівництво Росії бачить загрозу в Північноатлантичному альянсі. Однак досі ніхто з них не пояснив, чому їй загрожує вступ України до НАТО.

На кордонах Росії з країнами НАТО спокійно та абсолютно безпечно. Тобто нашому керівництву загрожує не Альянс і не Україна в ньому – а демократія в Україні. Заради її знищення – вони готові на все,

– зауважив Гозман.

Політик також підкреслив, що у Кремлі не можуть змиритися з незалежністю нашої країни, оскільки вона для них – бунтівна територія та частина Росії. Влада держави-агресорки хоче, аби Україна була у васальній залежності від Росії, а ще краще – стала її частиною.

Саме в цьому й проблема. Мені здається, що вони прагнуть не безпеки, а величності. Визнання їхнього вождя великим світовим лідером – рівним Чингісхану, володарем половини світу. Заради цього готові почати війну,

– підсумував Гозман.

Гозман розповів про мету звернення: дивіться відео



Що відомо про заяву-звернення до російського керівництва