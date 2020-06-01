Ситуация в Украине привела к тому, что депутаты требуют отчета от министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако фракция "Слуги народа" на свое заседание его не пригласила.

Информацию о том, что на заседании фракции в понедельник, 1 июня, не пригласили Арсена Авакова, подтвердил глава партии и первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, сообщает "Укринформ".

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"По информации, которая "гуляет" сейчас по тому, что планируется ли отставка господина Авакова, сегодня на фракцию он будет приезжать, то там отчитываться, – я пока не подтверждаю эту информацию. У нас заседание фракции состоится в 18 часов традиционно в нашем центре в "Парковом". Но пока что приглашение министра внутренних дел не ожидается", – заявил Корниенко.

Отчет Авакова и его отставка

Депутаты Верховной Рады хотят заслушать Авакова на заседании в пятницу, 5 июня. Однако фракция "Голос" уже начала сбор подписей за его отставку.

Почему депутаты хотят заслушать отчет Авакова

В последнее время в Украине произошло несколько резонансных событий, так или иначе связанных с правоохранительными органами

Изнасилование полицейскими в Кагарлыке. Двух полицейских подозревают в том, что они изнасиловали женщину в полицейском участке Кагарлыка. И избили еще одного мужчину, которому тоже угрожали изнасиловать.

Перестрелка в Броварах. В спальном районе города произошла массовая перестрелка. Причиной конфликта стал передел маршрутов Бровары – Киев. При этом одна из групп приехала аж из Винницкой области. За это своей должности лишился глава полиции Винницкой области Юрий Педос. Однако без работы он долго не сидел. Уже через несколько дней его назначили советником главы Нацполиции. В Виннице местную полицию же возглавил Иван Ищенко. Его обвиняют в том, что он прикрывал "тітушок" во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Убийство Кирилла Тлявова. Правоохранители затягивают расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, к которому могут быть причастны сотрудники МВД. Одного из них отпустили из СИЗО, другой пока удерживается там.