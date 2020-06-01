Ситуація в Україні призвела до того, що депутати вимагають звіту від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Однак фракція "Слуги народу" на своє засідання його не запросила.

Інформацію про те, що на засіданні фракції в понеділок, 1 червня, не запрошено Арсена Авакова, підтвердив голова партії та перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, повідомляє "Укрінформ".

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"Щодо інформації, яка "гуляє" зараз щодо того, що планується чи відставка пана Авакова, чи сьогодні на фракцію він буде приїжджати, щось там звітувати, – я поки не підтверджую цю інформацію. У нас засідання фракції сьогодні відбудеться о 18 годині традиційно у нашому центрі в "Парковому". Але поки що запрошення міністра внутрішніх справ не очікується", – заявив Корнієнко.

Звіт Авакова та його відставка

Депутати Верховної Ради хочуть заслухати Авакова на засіданні в п'ятницю, 5 червня. Однак фракція "Голос" вже розпочала збір підписів за його відставку.

Чому депутати хочуть заслухати звіт Авакова

Останнім часом в Україні відбулося декілька резонансних подій, так чи інакше пов'язаних з правоохоронними органами

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Перестрілка в Броварах. В спальному районі міста відбулася масова перестрілка. Причиною конфлікту став перерозподіл маршрутів Бровари – Київ. При цьому одна з груп приїхала аж з Вінниччини. За це своєї посади позбувся очільник поліції Вінницької області Юрій Педос. Однак без роботи він довго не сидів. Вже за декілька днів його призначили радником голови Нацполіції. У Вінниці місцеву поліцію ж очолив Іван Іщенко. Його звинувачують в тому, що він прикривав "тітушок" під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Вбивство Кирила Тлявова. Правоохоронці затягують розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова, до якого можуть бути причетні співробітники МВС. Одного з них відпустили з СІЗО, інший поки утримується там.