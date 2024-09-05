Но будет ли в этом году бабье лето, в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

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Будет ли бабье лето

Синоптик отметила, что термин "бабье лето" народный. Это периоды теплой погоды. Наблюдается каждый год.

Речь идет о неделе или определенном количестве дней, когда есть теплая погода, и она кажется необычной именно для этого месяца. Например, резко похолодало, есть заморозки, а днем теплеет условно до +15 градусов.

Вот эти периоды теплой погоды в народе привыкли называть бабьим летом. Конечно, этом году они могут быть, это не исключение. Но когда именно – будет известно, когда снизится температура,

– подчеркнула Диана Кривобок.

Интересно! Синоптик заметила, если разделить три осенних месяца на категории, сентябрь у нас теплый, октябрь – прохладный, а ноябрь уже более мрачный.