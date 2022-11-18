В КГГА сразу предупредили, если елку будут устанавливать, то исключительно на средства меценатов, то есть не за деньги бюджета.

Кстати "Не дать России украсть Новый год": киевляне поделились на 2 лагеря по установке елки

Комиссия Киевсовета рассмотрела петицию о неуместности установки новогодней елки в Киеве во время войны. Рекомендуют учесть все предложения по бюджету и экономии электроэнергии. Однако комиссия не поддержала петицию по предложению не устанавливать елку вообще.

Власть посоветуется с военными

Да, относительно елки проконсультируются с военными. Если ее решат установить, то на это не будут тратить государственные деньги. Меценаты и социально ответственный бизнес предложили помощь в установлении и оформлении елки. При этом город вместе с правоохранителями позаботится о мерах безопасности.

Окончательного решения об установке елки еще нет. Он будет принят после консультаций с командованием группировки сил и средств обороны Киева.

Что этому предшествовало

Киевляне создали петицию, в которой призывали не устанавливать елку в период войны, потому что это неуместно. Призвали потратить эти деньги на ВСУ.

Однако была и другая петиция, где наоборот просили установить елку, но за деньги меценатов. Отмечали, что Россия не должна украсть у украинцев Рождество.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в столице, несмотря на войну, установят елку. Однако не будет традиционных празднований, концертов и ярмарки.

В прошлом году – в Киеве засияла главная елка страны: видео