Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он подчеркнул, что среди европейских политиков становится все более популярным тезис о необходимости поддержки Украины столько, сколько потребуется.

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Что осознал Запад относительно войны в Украине

Солонтай отметил, что значительная часть стран Запада сначала считали, что Украина скоро упадет. Речь идет прежде всего о государствах, которые дальше от нас. В частности, о таких, как Германия, Франция, то есть экономически развитые крупные страны. И даже те же США.

Они в шоке вообще от того, что нужно так долго. Но они для нас в приятном шоке. Потому что они поначалу думали, что это на короткий срок,

– сказал он.

То есть, по словам политолога, они осознали, что победа Украины реальна, но для этого нужно значительное время.

Солонтай напомнил, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц в течение 1,5 часов общался с Путиным.

А о чем разговор. Речь идет именно о подготовке к затяжному конфликту. Грубо говоря, канцлер Германии дает сигнал путину,

– объяснил политолог.

То есть, отметил он, Шольц дает понять путину, что тот должен уже что-то менять, иначе Европа будет переходить с российских энергоносителей, например, на сжиженный американский газ. Однако, несмотря на проигрыши на фронте, путин продолжает гнуть свою линию агрессии.

Солонтай сказал, готова ли Европа долгосрочно поддерживать Украину

Какой тезис становится все более популярным у европейцев

Солонтай отметил, что на Западе уже понимают, что нужно делать серьезнейшие стратегические шаги по разрыву связей с москвой.

Это уже индикатор того, что в голову приходит то, что это надолго и всерьез. Победы наших вооруженных сил – это была проверка. Потому что, если победы Вооруженных Сил будут – значит это, действительно, надолго,

– подчеркнул он.

По словам политолога, среди европейских политиков становится все более популярным тезис о том, что они будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для нашей победы.

И добавил Солонтай, когда Запад видит, что украинцы единой нацией борются каждый так, как может, то и он меняет свою позицию и, соответственно, к нам будет поворачиваться лицом.

То есть сейчас на волне успеха наших Вооруженных Сил на нас тоже повышены ставки, на нас повышена ответственность,

– отметил он.

Поэтому, резюмировал политолог, Запад понимает, что возможно вместо применения каких-то сложных международных формул украинцам удастся просто на поле боя добиться успеха и решить эти проблемы. Но также есть и осознание наличия проблем, без международных посредников решить нереально.

Отношения Европы и россии: что известно

На фоне российской агрессии против Украины многие страны ввели санкции против России. Теперь они вынуждены ускоренными темпами искать новых поставщиков и альтернативные источники энергии.

В Европе планируют ограничить цены на российский газ. Франция тоже поддержала эту идею. Еще страна выступает за непредвиденный налог на избыточную прибыль от энергетики.

В Европе серьезно обсуждают запрет на въезд для россиян. Кроме того, министры иностранных дел стран ЕС уже договорились о приостановлении упрощенного визового режима с россией, а ряд стран вообще прекратили выдачу виз для россиян.

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