Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він наголосив, що серед європейських політиків стає все більш популярною теза про необхідність підтримки України стільки, скільки буде потрібно.

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Що усвідомив Захід щодо війни в Україні

Солонтай зазначив, що значна частина країн Заходу спершу вважали, що Україна швидко впаде. Мовиться насамперед про держави, які далі від нас. Зокрема, про такі, як Німеччина, Франція, тобто економічно розвинуті великі країни. Й навіть ті ж самі США.

Вони в шоці взагалі від того, що потрібно так довго. Але вони для нас у приємному шоці. Тому що вони спочатку думали, що це на короткий термін,

– сказав він.

Тобто, за словами політолога, вони усвідомили, що перемога України є реальною, але для цього потрібен значний час.

Солонтай нагадав, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц упродовж 1,5 години спілкувався з путіним.

А про що розмова. Мова саме про підготовку до затяжного конфлікту. Грубо кажучи, канцлер Німеччини дає сигнал путіну,

– пояснив політолог.

Тобто, зауважив він, Шольц дає зрозуміти путіну, що той повинен уже щось міняти, інакше Європа буде переходити з російських енергоносіїв, наприклад, на американський скраплений газ. Однак попри програші на фронті путін продовжує гнути свою лінію агресії.

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Яка теза стає все більш популярною у європейців

Солонтай зауважив, що на Заході вже розуміють, що потрібно робити надзвичайні серйозні стратегічні кроки щодо розривання зв'язків із москвою.

Це вже індикатор того, що до голови приходить те, що це надовго і всерйоз. Перемоги наших Збройних Сил – це була перевірка. Тому що, якщо перемоги Збройних Сил будуть, – значить це, дійсно, надовго,

– наголосив він.

За словами політолога, серед європейських політиків стає все більш популярною теза про те, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно для нашої перемоги.

І, додав Солонтай, коли Захід бачить, що українці єдиною нацією борються кожен так, як може, то і він міняє свою позицію й, відповідно, до нас буде повертатися обличчям.

Тобто зараз на хвилі успіху наших Збройних Сил на нас теж підвищені ставки, на нас підвищена відповідальність,

– зауважив він.

Тому, резюмував політолог, Захід розуміє, що, можливо, замість застосування якихось складних міжнародних формул українцям вдасться просто на полі бою досягнути успіху й вирішити ці проблеми. Але також є й усвідомлення щодо наявності проблем, яких без міжнародних посередників вирішити нереально.

Відносини Європи та росії: що відомо

На тлі російської агресії проти України чимало країни запровадили санкції проти росії. Тож тепер вони змушені прискореними темпами шукати нових постачальників та альтернативні джерела енергії.

У Європі планують обмежити ціни на російський газ. Франція теж підтримала цю ідею. Ще країна виступає за непередбачений податок на надлишковий прибуток від енергетики.

У Європі серйозно обговорюють заборону на в’їзд для росіян. Окрім того, міністри закордонних справ країн ЄС вже домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з росією, а низка країн взагалі припинила видачу віз для росіян.

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