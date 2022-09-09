Про це 24 каналу розповів український політолог Андрій Вігірінський. За його словами, конфлікт в енергетичних відносинах між ЄС та росією перейшов з економічного на поняттєвий рівень. Все схоже на те, що Європа вирішила відмовитися від російських енергоресурсів, попри те, що ембарго на постачання газу немає. Йшлося лише про нафту.

До теми Якщо росія не постачатиме газ Європі, її повністю відключать від системи SWIFT, – Довгополий

Раніше про газ практично не говорили. Його планували й надалі купляти щонайменше до 2027 року. Але після того, як росія почала відкрито шантажувати Європу "несправностями" у північному потоці-1, ситуація змінилася.

Європа не замерзне, але можуть бути певні проблеми в бізнесу

Європа активно готується до справді в певному сенсі складної зими. Вони наростили обсяги купівлі скрапленого газу зі США, продовжують отримувати його від Норвегії. Крім того, є інформація, що Китай постачає в Європу скраплений газ з росії.

Утім, бізнес, виробництва якого зав'язані на газі чи нафті, дійсно може зіткнутися з певними проблемами. Вігірінський наводить приклад підприємств ArcelorMittal, де на багатьох об'єктах довелося скоротити персонал або взагалі призупинити роботу через енергетичну кризу.

Побутовим споживачам також доведеться дещо потерпіти. Вони точно матимуть опалення та воду, однак умови будуть дещо гіршими, ніж в попередні роки.

Однак з таким шантажем росія також наробить собі проблем. Вони буквально втрачають ринок у Європі.

Росія має думати, що буде робити без ринку природного газу, яким була Європа. Вони туди надавали щонайменше 140 мільярдів кубометрів газу. Кому вони його далі постачатимуть? –

наголосив Вігірінський.

Вігірінський про енергетичний шантаж росії: дивіться відео

Додамо, на думку українського політолога Миколи Давидюка, Захід готовий до газового шантажу росії, тому кремлю не вийде зламати Європу. Він переконаний, що з росії робитимуть умовний Іран, який буде притиснутий з усіх сторін.