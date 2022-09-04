Однак обмеження ціни на газ та "відв'язання" від неї ціни на електроенергію може виявитись найефективнішим методом. Про це на стрімі 24 каналу сказав російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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За його словами, через те, путін хоче добитися зняття санкцій, він і вдається до газового шантажу. Однак наразі у нього це не виходить та ЄС не йде на поступки кремлю. Тому жодних перспектив для москви у цьому плані немає.

Разом з тим процес відмови від російського газу поки невизначений і триває повільно. Хоча є й інший варіант.

Вони можуть скільки завгодно перекривати "Північний потік", але їм не вдасться нічого продати дорожче визначеної ціни. У цьому випадку обмеження ціни енергоресурсів з росії заміняє 10 ембарго,

– вважає він.

Тоді вигода для росії буде нульовою, додав Фейгін. І зазначив, що це неможливо реалізувати одразу, так само як це було з ембарго на нафту у шостому пакеті санкцій.

Повне інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео

"Газпром" зупинив "Північний потік": що відомо

Зазначимо, що на тлі заяви "Газпрому" про повну зупинку поставок "Північним потоком" з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування біржова вартість газу в Європі уже перетнула позначку в 3 500 доларів за тисячу кубометрів. Раніше біржова вартість газу в Європі піднялась вище 315 євро за 1 МВтгод – це більш як 3 300 доларів за тисячу кубометрів.

Через день після того, як у росії заявили, що відключать "Північний потік" на невизначений термін, газопровід таки запрацював.