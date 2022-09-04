Однако ограничение цены на газ и "отвязка" от нее цены на электроэнергию может оказаться наиболее эффективным методом. Об этом на 24 канале сказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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По его словам, потому, что путин хочет добиться снятия санкций, он и прибегает к газовому шантажу. Однако пока у него это не получается, и ЕС не идет на уступки кремля. Поэтому никаких перспектив для москвы в этом отношении нет.

Вместе с тем, процесс отказа от российского газа пока неопределен и продолжается медленно. Хотя есть и другой вариант.

Они могут сколь угодно перекрывать "Северный поток", но им не удастся ничего продать дороже определенной цены. В этом случае ограничение цены энергоресурсов из россии заменяет 10 эмбарго,

– считает он.

Тогда выгода для россии будет нулевой, добавил Фейгин. И отметил, что это невозможно реализовать сразу, равно как это было с эмбарго на нефть в шестом пакете санкций.

Полное интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео

"Газпром" остановил "Северный поток": что известно

Отметим, что на фоне заявления "Газпрома" о полной остановке поставок "Северным потоком" с 31 августа по 2 сентября для техобслуживания биржевая стоимость газа в Европе уже пересекла отметку в 3500 долларов за тысячу кубометров. Ранее биржевая стоимость газа в Европе поднялась выше 315 евро за 1 МВтч – это более 3 300 долларов за тысячу кубометров.

Через день после того, как в россии заявили, что отключат "Северный поток" на неопределенный срок, газопровод таки заработал.