Шантаж не вдався

Такі ініціативи свідчать про те, що Захід готовий до газового шантажу та кремлівському главі не вдасться зламати Європу. Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Він зазначив, що не впевнений, що Європа може узагалі залишитися без газу та без нафти. Натомість "російський карлик може залишитися без шведської горілки".

Тому, за його словами, проблема в росії полягає в тому, що їм не буде куди продавати свій газ та нафту.

"Через Індію з восьмим пакетом санкцій вони продавати вже не зможуть. Через Казахстан – теж. Китаю узагалі буде простіше купити усю нафтогазову систему росії, ніж кожен раз купувати газ малими порціями", – сказав Давидюк.

Тому політолог більш ніж переконаний, що Європа буде "дотискати" країну-агресорку санкціями.

З росії будуть робити Іран чи Ірак, який притиснутий зі всіх сторін. Такою ж затиснутою буде економіка росії,

– наголосив політолог.

Тобто, маючи багато ресурсів, заробляти з них не зможуть.

Давидюк про те, як шантаж путіна провалився: дивіться відео

Газовий шантаж: коротко

Зазначимо, що росія скоротила поставки газу в Європу після вторгнення на Україну, через що ціни на газ "стрибнули" вгору. Країни Європи намагаються знайти альтернативні джерела поставок, оскільки вони прагнуть заповнити сховища газу на зиму.

Зараз кремль знову шантажує Європу черговим підвищенням цін на енергоносії. Натомість у Євросоюзі очікують на дотримання росією зобов'язань щодо енергетичних контрактів. Проте єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні зазначив, що європейці готові до різних варіантів та "не боїться рішень путіна".