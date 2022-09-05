Шантаж не удался

Такие инициативы свидетельствуют о том, что Запад готов к газовому шантажу и кремлевскому главе не удастся сломать Европу. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк.

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Он отметил, что не уверен, что Европа может вообще остаться без газа и нефти. "российский карлик может остаться без шведской водки".

Поэтому, по его словам, проблема в россии состоит в том, что им некуда будет продавать свой газ и нефть.

"Через Индию с восьмым пакетом санкций они продавать уже не смогут. Через Казахстан – тоже. Китаю вообще будет проще купить всю нефтегазовую систему россии, чем каждый раз покупать газ малыми порциями", – сказал Давидюк.

Поэтому политолог более чем убежден, что Европа будет "дожимать" страну-агрессора санкциями.

Из россии будут делать Иран или Ирак, прижатый со всех сторон. Такой же зажатой будет экономика россии,

– подчеркнул политолог.

Давидюк о том, как шантаж путина провалился: смотрите видео

Газовый шантаж: коротко

Отметим, что россия сократила поставки газа в Европу после вторжения в Украину, из-за чего цены на газ "прыгнули" вверх. Страны Европы пытаются найти альтернативные источники поставок, потому что они стремятся заполнить хранилища газа на зиму.

Сейчас кремль снова шантажирует Европу очередным повышением цен на энергоносители. Зато в Евросоюзе ожидают соблюдения россией обязательств по энергетическим контрактам. Однако еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони отметил, что европейцы готовы к разным вариантам и "не боятся решений путина".