Про це 24 каналу розповів український підприємець та засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий. Він також зазначив, що вчора ввечері вперше російські банкіри заявили, що їм потрібно готуватися до відключення банківської системи росії від SWIFT, а можливо й до вихду із міжнародної банківської економіки.

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"Це відбувається тому, що ЄС та США не відключали росію від SWIFT лише тому, що потрібно платити за газ. Адже не можна платити державі, яка є поза банківською системою оплати", – пояснює Довгополий.

А якщо зараз росія перестане поставляти газ до Європи, то платити більше не потрібно. І це дуже добре розуміють російські банкіри – це буде дуже потужний удар,

– каже аналітик.

Головна новина тижня, на думку Дениса Довгополова – газовий шантаж росії не вдався і те, що європейські сховища вже заповнені майже на 80%.

"Тож якщо росія вирішить різко відімкнути постачання енергоресурсу, то європейці знайдуть вихід, бо лише 9% зі сховищ – російський газ", – каже він.

Якщо росію відімкнуть від SWIFT, каже Довгополий, то вони не зможуть проводити жодні операції із євро та доларами. І також варто зазначити, що росія посилює свою залежність від Китаю, що нам лише на руку.

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