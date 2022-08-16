Однак вони діють не достатньо ефективно. Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

Зверніть увагу Якщо війна затягнеться на роки: як виживатиме економіка України

У росії криза через санкції

За його словами, вводити санкції проти країни, яка живе завдяки експорту, дуже складно. росія має значний торговельний профіцит.

Для того, щоб санкції діяли результативно потрібно обмежувати експорт. Поки це не так ефективно, зокрема через експорт нафти.

Але дані російського бюджету за липень свідчать, що криза є. Бюджет стає дефіцитним, доходи бюджету різко знижуються. Це створює передумови для подальшого поглиблення кризи, тому санкції працюють,

– зауважив Фурса.

Він додав, що також працюють санкції на імпорт, зменшуючи російське споживання й податки від нього. Діють й персональні санкції проти путіна. Тому, обмежуючи постачання газу в Європу, російський президент скорочує доходи країни, навіть на фоні дуже високих цін на газ в Європі.

За словами інвестиційного банкіра, єдине, що поки допомагає росії триматися на плаву – це нафта. Ціни на неї не знижуються так стрімко, як хотіла б Україна.

Сергій Фурса розповів про кризу у росії: дивіться відео

Економічні новини України: коротко