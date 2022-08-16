Однако они действуют недостаточно эффективно. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.

Обратите внимание Если война затянется на годы: как будет выживать экономика Украины

В россии кризис из-за санкций

По его словам, вводить санкции против страны, живущей благодаря экспорту, очень сложно. россия имеет значительный торговый профицит.

Для того чтобы санкции действовали результативно, нужно ограничивать экспорт. Пока это не так эффективно, в частности, из-за экспорта нефти.

Но данные российского бюджета за июль свидетельствуют о том, что кризис есть. Бюджет становится дефицитным, доходы бюджета резко снижаются. Это создает предпосылки для дальнейшего углубления кризиса, поэтому санкции работают,

– заметил Фурса.

Он также добавил, что работают санкции на импорт, уменьшая российское потребление и налоги от него. Действуют и персональные санкции против путина. Поэтому, ущемляя поставки газа в Европу, российский президент сокращает доходы страны, даже на фоне очень высоких цен на газ в Европе.

По словам инвестиционного банкира, единственное, что пока помогает россии держаться на плаву – это нефть. Цены на нее не снижаются так стремительно, как хотела бы Украина.

Сергей Фурса рассказал о кризисе в россии: смотрите видео

Экономические новости Украины: коротко