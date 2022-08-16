Однако они действуют недостаточно эффективно. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.
Обратите внимание Если война затянется на годы: как будет выживать экономика Украины
В россии кризис из-за санкций
По его словам, вводить санкции против страны, живущей благодаря экспорту, очень сложно. россия имеет значительный торговый профицит.
Для того чтобы санкции действовали результативно, нужно ограничивать экспорт. Пока это не так эффективно, в частности, из-за экспорта нефти.
Но данные российского бюджета за июль свидетельствуют о том, что кризис есть. Бюджет становится дефицитным, доходы бюджета резко снижаются. Это создает предпосылки для дальнейшего углубления кризиса, поэтому санкции работают,
– заметил Фурса.
Он также добавил, что работают санкции на импорт, уменьшая российское потребление и налоги от него. Действуют и персональные санкции против путина. Поэтому, ущемляя поставки газа в Европу, российский президент сокращает доходы страны, даже на фоне очень высоких цен на газ в Европе.
По словам инвестиционного банкира, единственное, что пока помогает россии держаться на плаву – это нефть. Цены на нее не снижаются так стремительно, как хотела бы Украина.
Сергей Фурса рассказал о кризисе в россии: смотрите видео
Экономические новости Украины: коротко
- Верховная Рада одобрила "таможенный безвиз" из ЕС и присоединение Украины к системе NCTS. Это приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Европейского союза. Принятый закон усовершенствует действующие нормы об упрощении прохождения таможенного контроля для надежных предприятий, предоставления статуса финансового гаранта и обеспечения уплаты таможенных платежей.
- По результатам июля уровень инфляции составил 22,2% годовых. Такой уровень достаточно высок, если сравнить с довоенным состоянием, однако не критический в условиях войны. Нацбанк спрогнозировал, что инфляция будет ускоряться до конца текущего года и начнет снижаться в начале 2023 года.
- Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что все запланированные увеличение прожиточного минимума и социальных выплат будут воплощены вовремя. Она пояснила, что социальные выплаты являются вторыми по приоритету в казначействе после запросов от Министерства обороны.