За даними джерел 24 каналу у розвідці, станом на 7 серпня на залізницях росії існує неабияка загроза повного колапсу. Зупинитися залізничне сполучення по всій країні-агресорці може через відсутність підшипників.

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Перш за все від дефіциту цього виду запчастин страждають вантажоперевезення. Адже навантаження на підшипники у таких вагонах є просто колосальними.

Аварійність на залізниці вже збільшилася на 20%

Як зазначили у розвідці, весь рухомий склад РЗД працює у на межі своєї можливості ще з жовтня 2021 року, коли путін почав стягувати техніку та особовий склад армій до кордонів з Україною .

. Після початку вторгнення навантаження на залізницю ніяк не зменшилося, адже до звичайних перевезень додалися задачі по підвезенню боєкомплектів, вивезенню розбитої техніки з поля бою та завезенню заміни для окупаційних військ.

Перевантаження залізних доріг у зв'язку із бойовими діями призвело до того, що інженери РЗД нерідко нехтували графіками проведення технічного обслуговування рухомого складу.

Втім, окрім цього до загальних проблем російських залізничників додалася ще одна – відсутність запчастин, які зазвичай постачали західні компанії.

Найбільш критичним для росіян виявився вихід з ринку постачальників продукції шведської компанії SKF та американських Timken та Amsted Rail, які й привозили у країну-агресорку комплектуючі для підшипників.

Через нестачу запчастин російські заводи банально не можуть виробляти ані касетні, ані циліндричні підшипники, що вже призвело до збільшення аварійності на залізниці аж на 20%.

Експерти стверджують, що росіяни не зможуть швидко імпортозамістити західну продукцію, а отже найбільш адекватним рішенням було б скорочення кількості поїздів для збереження людських життів та інфраструктури. Однак керівництво РЗД дозволити собі подібного не може. Зокрема, й через політичні мотиви, адже у кремлі не хочуть визнавати наявність пов'язаних із повномасштабним вторгненням проблем.

Натомість очільник ВАТ "РЗД" Олег Білозеров дозволив департаменту вагонного господарства всупереч наказу міністерства транспорту № 286 від 21 грудня 2010 року "Про затвердження правил технічної експлуатації залізниць російської федерації" використовувати аварійні вагони.



Рішення гендіра РЗД про скасування перевірки ТО / Фото джерел 24 каналу у розвідці

Розбирають на запчастити тисячі вагонів та дозволили запускати аварійні потяги

Оскільки ж експлуатацією вагонів у РЗД займаються приватні та дочірні компанії ВАТ, дозвіл від Білозерова фактично дав їм можливість виконувати технічне обслуговування лише на папері. Насправді ж вагони, які за документами пройшли технічне обслуговування, є аварійними, але уповноважені посадовці РЗД зобов'язані ставити свої підписи під актами прийому-передачі рухомого складу.

А тим часом кілька тисяч вагонів, відновити які вже взагалі неможливо, різноманітні підприємства розбирають на запчастини для того, аби відстрочити остаточну загибель російських залізних доріг. Наскільки довго фахівці зможуть продовжувати ресурс експлуатації вагонів, скільки потягів при цьому зійде з рейок, та скільки людей через це загине, залишається лише здогадуватися.