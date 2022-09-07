По данным источников 24 канала в разведке, по состоянию на 7 августа на железных дорогах россии существует большая угроза полного коллапса. Остановиться железнодорожное сообщение по всей стране-агрессоре может из-за отсутствия подшипников.

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Прежде всего от дефицита этого вида запчастей страдают грузоперевозки. Ведь нагрузки на подшипники в таких вагонах просто колоссальные.

Аварийность железной дороги уже увеличилась на 20%

Как отметили в разведке, весь подвижной состав РЖД работает на грани своей возможности еще с октября 2021 года, когда утин начал стягивать технику и личный состав армий к границам с Украиной .

. После начала вторжения погрузка на железную дорогу никак не уменьшилась, ведь к обычным перевозкам добавились задачи по подвозу боекомплектов, вывозу разбитой техники с поля боя и завозу замены для оккупационных войск.

Перегрузка железных дорог в связи с боевыми действиями привела к тому, что инженеры РЖД нередко пренебрегали графиками проведения технического обслуживания подвижного состава.

Впрочем, кроме этого к общим проблемам российских железнодорожников добавилась еще одна – отсутствие запчастей, обычно поставлявших западные компании.

Наиболее критичным для россиян оказался выход с рынка поставщиков продукции шведской компании SKF и американских Timken и Amsted Rail, привозивших в страну-агрессорку комплектующие для подшипников.

Из-за нехватки запчастей российские заводы банально не могут производить ни кассетные, ни цилиндрические подшипники, что уже привело к увеличению аварийности на железной дороге на 20%.

Эксперты утверждают, что россияне не смогут быстро импортозаместить западную продукцию, а следовательно, наиболее адекватным решением было бы сокращение количества поездов для сохранения человеческих жизней и инфраструктуры. Однако руководство РЖД позволить себе подобного не может. В частности, и по политическим мотивам, ведь в кремле не хотят признавать наличие связанных с полномасштабным вторжением проблем.

Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров разрешил департаменту вагонного хозяйства вопреки приказу министерства транспорта № 286 от 21 декабря 2010 года "Об утверждении правил технической эксплуатации железных дорог российской федерации" использовать аварийные вагоны.



Решение гендира РЖД об отмене проверки ТО / Фото источников 24 канала в разведке

Разбирают на запчасти тысячи вагонов и разрешили запускать аварийные поезда

Поскольку эксплуатацией вагонов в РЖД занимаются частные и дочерние компании ОАО, разрешение от Белозерова фактически дало им возможность выполнять техническое обслуживание только на бумаге. На самом же деле вагоны, которые по документам прошли техническое обслуживание, аварийны, но уполномоченные должностные лица РЖД обязаны ставить свои подписи под актами приема-передачи подвижного состава.

А между тем несколько тысяч вагонов, восстановить которые уже вообще невозможно, разные предприятия разбирают на запчасти для того, чтобы отсрочить окончательную гибель российских железных дорог. Насколько долго специалисты смогут продлевать ресурс эксплуатации вагонов, сколько поездов при этом сойдет с рельсов и сколько людей из-за этого погибнет, остается только догадываться.