По данным источников 24 канала в разведке, в министерстве здравоохранения рф за полгода не смогли ни наладить производство лекарств, находящихся в списке жизненно важных, ни разобраться с ввозом достаточного количества препаратов.

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Преодолеть уже полноценно накрывший всю россию кризис в кремле не смогут. Поэтому с полок аптек исчезли некоторые лекарственные средства, которым нет альтернативы.

Гормональные препараты почти закончились

Первые признаки кризиса россияне почувствовали уже в мае 2022 года, когда оказалось, что ни один из заводов не может производить медицинские иглы и шприцы. По данным украинской разведки, преодоление этой проблемы в москве было решено простым путем – все одноразовые средства для инъекций начали обрабатывать и отправлять на рынок для повторного использования. Это касается капельниц, катетеров и изделий для гемодиализа.

Кроме того, у россиян возникла серьезная проблема с наличием инсулина и других гормональных препаратов. Все запасы, которые были в россии, до сих пор свозят из глубинок в крупные города типа Москвы и Санкт-Петербурга. Однако даже при всех этих мероприятиях в российской столице нет, например "Дивигеля".



У россии нет достаточных запасов гормональных препаратов / Скриншот с сайта московской аптеки

Заканчиваются даже в москве и другие гормональные препараты типа "Андрогеля", "Тибона" и "Эутирокса". Кроме того, уже в ближайшее время с полок аптек исчезнут противозачаточные.

Как будут решать эти проблемы должностные лица из российского Минздрава, неизвестно. По всей вероятности, специалисты просто решат запустить процесс "производства" всех медпрепаратов, однако вместо действующих веществ будут использовать плацебо.

Преодолеть же кризис адекватным для россиян способом и наладить каналы поставок импортных товаров для всех потребителей в россии не смогут.

Не отличили мочу от воды

Крайне серьезна ситуация с лабораторными методами исследований. У россиян критически не хватает реактивов даже для банальных биохимических анализов крови или мочи. И если непосредственно в рф с простейшими исследованиями еще справляются, то у так называемых "ДНР" и "ЛНР" проблема приобрела невероятно критические масштабы.

Вся медицина в квазиреспубликах на 100% зависит от поставок из россии, а страна-оккупант посылает туда ограниченное количество товаров очень сомнительного качества. Поэтому даже в тыловых городах на оккупированных территориях Донбасса люди стали практически отрезанными от медицинских услуг.

Об этом ярко свидетельствует достаточно забавная, но печальная ситуация, которая произошла в оккупированном Чистякове. Пожилая женщина перепутала стаканы и принесла в больницу дистиллированную воду вместо мочи, однако никто в лаборатории не увидел ничего необычного. Ей на полном серьезе выписали результаты, в которых указали, что все в норме.