За даними джерел 24 каналу в розвідці, у міністерстві охорони здоров'я країни-агресорки за пів року не змогли ані налагодити виробництво ліків, що перебувають у списку життєво важливих, ані розібратися з ввезенням достатньої кількості препаратів.

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Подолати кризу, що вже повноцінно накрила всю росію, у кремлі не зможуть. Тому з полиць аптек зникли деякі лікарські засоби, яким немає альтернативи.

Гормональні препарати майже закінчилися

Перші ознаки кризи росіяни відчули вже у травні 2022 року, коли виявилося, що жоден із заводів не може виробляти медичні голки та шприци. За даними української розвідки, подолання цієї проблеми у москві вирішили простим шляхом – всі одноразові засоби для ін'єкцій почали обробляти та відправляти на ринок для повторного використання. Це ж стосується крапельниць, катетерів та виробів для гемодіалізу.

Крім того, у росіян виникла серйозна проблема з наявністю інсуліну та інших гормональних препаратів. Всі запаси, які були у росії, досі звозять з глибинок до великих міст типу Москви та Санкт-Петербурга. Однак навіть попри всі ці заходи у російській столиці геть нема, наприклад "Дивигеля".



У росії нема достатніх запасів гормональних препаратів / Скриншот з сайту московської аптеки

Закінчуються навіть у Москві й інші гормональні препарати типу "Андрогеля", "Тібона" та "Еутірокса". Крім того, вже найближчим часом з полиць аптек зникнуть протизаплідні.

Як вирішуватимуть ці проблеми посадовці з російського МОЗ, невідомо. Цілком ймовірно, що фахівці просто вирішать запустити процес "виробництва" всіх медпрепаратів, однак замість діючих речовин використовуватимуть плацебо.

Подолати ж кризу в адекватний для росіян спосіб та налагодити канали постачання імпортних товарів для всіх споживачів у росії не зможуть.

Не відрізнили сечу від води

Вкрай серйозною є також ситуація з лабораторними методами досліджень. У росіян критично не вистачає реактивів навіть для банальних біохімічних аналізів крові чи загальних сечі. І якщо безпосередньо у країні-агресорці з найпростішими дослідженнями ще справляються, то у так званих "ДНР" та "ЛНР" проблема набула неймовірно критичних масштабів.

Вся медицина у квазіреспубліках на 100% залежить від постачань із росії, а країна-окупант надсилає туди обмежену кількість товарів дуже сумнівної якості. Через це навіть у тилових містах на окупованих територіях Донбасу люди стали практично відрізаними від медичних послуг.

Про це яскраво свідчить достатньо кумедна, але сумна ситуація, яка сталася в окупованому Чистяковому. Літня жінка переплутала склянки та принесла до лікарні дистильовану воду замість сечі, однак ніхто у лабораторії не побачив нічого незвичного. Їй на повному серйозі виписали результати, в яких вказали, що все у нормі.