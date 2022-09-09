Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Андрей Вигиринский. По его словам, конфликт в энергетических отношениях между ЕС и россией перешел с экономического на понятийный уровень. Все похоже на то, что Европа решила отказаться от российских энергоресурсов, несмотря на то, что эмбарго на поставку газа нет. Речь шла только о нефти.

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Раньше о газе практически не говорили. Его планировали и дальше покупать по меньшей мере до 2027 года. Но после того, как россия начала открыто шантажировать Европу "неисправностями" в северном потоке-1, ситуация изменилась.

Европа не замерзнет, но могут быть определенные проблемы у бизнеса

Европа активно готовится к действительно в известном смысле сложной зиме. Они увеличили объемы покупки сжиженного газа из США, продолжают получать его от Норвегии. Кроме того, есть информация, что Китай поставляет в Европу сжиженный газ из россии.

Впрочем, бизнес, производства которого связаны на газе или нефти, действительно может столкнуться с определенными проблемами. Вигиринский приводит пример предприятий ArcelorMittal, где на многих объектах пришлось сократить персонал или вообще приостановить работу из-за энергетического кризиса.

Бытовым потребителям также придется несколько потерпеть. Они точно будут иметь отопление и воду, однако условия будут несколько хуже, чем в предыдущие годы.

Однако с таким шантажом россия тоже наделает себе проблем. Они практически теряют рынок в Европе.

Россия должна думать, что будет делать без рынка природного газа, каким была Европа. Они туда предоставляли не менее 140 миллиардов кубометров газа. Кому они будут его дальше поставлять?

– подчеркнул Вигиринский.

Вигиринский об энергетическом шантаже россии: смотрите видео

Добавим, по мнению украинского политолога Николая Давидюка, Запад готов к газовому шантажу россии, поэтому кремлю не получится сломать Европу. Он убежден, что из россии будут делать условный Иран, который будет прижат со всех сторон.