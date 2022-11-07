Скорее всего, его победа не изменит ситуацию с военной помощью в Украине со стороны Израиля. Об этом 24 каналу сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

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Предоставит ли Израиль оружие Украине

Накануне голосования в Генассамблее ООН вызвало большой резонанс. Так, Украина выступила против ядерного вооружения Израиля. Данилов убежден, что на двусторонние украино-израильские отношения это никак не повлияет.

Это было прогнозируемое голосование, ежегодная резолюция, мы всегда голосуем одинаково. Никаких перспектив снабжения нам оружия из Израиля нет, особенно при Нетаньяху. Он никогда не будет давать оружие,

– уверяет Данилов.

Действительно, премьер заявил, что рассмотрит этот вопрос. Однако потом скажет, считает Данилов, что принял решение отказать в предоставлении оружия.

"Человек, который в своем офисе вывешивал огромный плакат, где он здоровается за руку с Путиным. Человек, который встречался с Путиным чаще, чем с американскими президентами. Человек, который приезжал на 9 мая в Москву и вешал на себя колорадку", – отметил замдиректора. Центра ближневосточных исследований.

Нетаньяху заявил, что постарается стать посредником в российско-украинском конфликте. Следовательно, страна не сможет поставлять нам оружие.

Ничего это не изменит. Ни пользы, ни вреда для нас не будет,

– резюмировал Сергей Данилов.

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