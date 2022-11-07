Найімовірніше, його перемога не змінить ситуацію з військовою допомогою Україні з боку Ізраїлю. Про це 24 каналу сказав заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
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Чи надасть Ізраїль зброю Україні
Напередодні голосування в Генасамблеї ООН спричинило неабиякий резонанс. Так, Україна виступила проти ядерного озброєння Ізраїлю. Данилов переконаний, що на двосторонні україно-ізраїльські відносини це жодним чином не вплине.
Це було прогнозоване голосування, щорічна резолюція, ми завжди голосуємо однаково. Ніяких перспектив постачання нам зброї з Ізраїлю немає, особливо при Нетаньяху. Він ніколи не буде надавати зброю,
– запевняє Данилов.
Дійсно, прем'єр заявив, що розгляне це питання. Однак потім скаже, вважає Данилов, що прийняв рішення відмовити у наданні зброї.
"Людина, яка на своєму офісі вивішувала величезний плакат, де він ручкається з Путіним. Людина, яка зустрічалася з Путіним частіше, ніж з американськими президентами. Людина, яка приїжджала на 9 травня у Москву і вішала на себе колорадку", – наголосив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.
Нетаньяху заявив, що буде намагатися стати посередником у російсько-українському конфлікті. Отже, країна не зможе постачати нам зброю.
Нічого це не змінить. Ані користі, ані шкоди для нас не буде,
– резюмував Сергій Данилов.