Сообщает 24 Канал со ссылкой на Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. Он также отметил, что Украина имеет право защищать себя от атак, даже если они исходят с российской территории.

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Как в ЕС прокомментировали разрешение США на дальнобойные удары Украины

Боррель ответил на вопрос, может ли разрешение Украине на использование дальнобойных американских ракет вызвать ядерную войну.

Я не вижу связи между решением президент Джо Байдена и гипотетической ядерной войной. Я сказал, что безответственно говорить об использовании угрозы ядерного оружия,

– ответил он.

Он подчеркнул, что разрешение Байдена на удары на расстояние 300 километров от российской границы является "весьма ограниченным", и что сейчас речь идет только об использовании конвенционного вооружения.

"И выглядит так, что сегодня россияне сообщили, что это разрешение было использовано, и уже есть первые последствия этого американского решения", – добавил Боррель.

По его словам, США подают важный сигнал, позволяя удары только в ограниченных пределах – на 300 километров, что является "недостаточно глубоко внутри российской территории".

"Это то, о чем украинцы просили долгое время. И я особенно поддерживал эту просьбу, потому что я думаю, что, во-первых, это соответствует международному праву, и потому, что украинцы должны иметь возможность ответить на российские атаки, даже если они происходят с российской территории", – отметил Боррель.