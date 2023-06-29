В эфире телемарафона с ним пообщался журналист Анатолий Ярема, передает 24 Канал. Он спросил Андрея Садового, будет ли во Львове метро и как будут бороться с транспортной проблемой в городе.

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На чем будут делать акцент во Львове

Прежде Андрей Садовый отметил, что в мире максимально развивают общественный транспорт. И Львов идет по тому же пути. Для этого в городе "продолжают строить новые трамвайные линии, будут покупать новый общественный транспорт".

По словам городского головы, один автобус заменяет 40 автомобилей. Так что, если общественный транспорт будет курсировать комфортно, по графику, то среди недели отсутствует потребность использовать собственное авто. И на каждый день можно будет ездить по городу на трамвае, троллейбусе или автобусе.

Тем более, мы во Львове имеем свое производство украинское: и трамваев, и троллейбусов, и электробусов. И в ближайшее время покажем новый электробус, во время войны, чтобы вы понимали. Очень инновационный продукт,

– подчеркнул Садовый.

Он также отметил, что во Львове будут делать акцент на общественном транспорте и ремонте покрытий для пешеходов и велосипедистов. Таким образом, он намекнул на то, что в городе продолжат жителей активно пересаживать на двухколесных, а также будут мотивировать ходить пешком.

Что касается метро, то на уточнение городской голова только улыбнулся. Напомним, что построение ветки обсуждается не один год. В то же время, не стоит забывать, что Львов местами буквально стоит на воде. Так что такого рода транспорт может угрожать ряду исторических зданий. Именно поэтому во Львове продолжают развивать сеть трамваев и троллейбусов, прокладывая новые маршруты.

Он также прокомментировал вопросы стоянок. По словам городского головы, этот вопрос необходимо решать, "выстраивая большие подземные паркинги". Причем они должны будут выполнять также функцию безопасности с учетом полномасштабного вторжения.