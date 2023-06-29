В ефірі телемарафону з ним поспілкувався журналіст Анатолій Ярема, передає 24 Канал. Він запитав Андрія Садового, чи буде у Львові метро та як боротимуться з транспортною проблемою у місті.

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На чому робитимуть акцент у Львові

Передовсім Андрій Садовий зазначив, що у світі максимально розвивають громадський транспорт. І Львів йде тим же шляхом. Для цього у місті "продовжують будувати нові трамвайні лінії, будуть докупляти новий громадський транспорт".

За словами міського голови, один автобус заміняє 40 автомобілів. Тож, якщо громадський транспорт курсуватиме комфортно, по графіку, то серед тижня буде відсутня потреба використовувати власне авто. І на щодень можна буде їздити містом на трамваї, тролейбусі або автобусі.

Тим більше ми у Львові маємо своє виробництво українське: і трамваїв, і тролейбусів, і електробусів. І найближчим часом покажемо новий електробус, у часі війни, щоб ви розуміли. Дуже інноваційний продукт,

– наголосив Садовий.

Він також зазначив, що у Львові робитимуть акцент на громадському транспорті та ремонті покриттів для пішоходів і велосипедистів. Таким чином він натякнув на те, що у місті продовжать мешканців активно пересаджувати на двоколісних, а також мотивуватимуть ходити пішки.

Що стосується метро, то на уточнення міський голова лиш усміхнувся. Нагадаємо, що побудова гілки обговорюється не один рік. Водночас не варто забувати, що Львів місцями буквально стоїть на воді. Тож такого роду транспорт може загрожувати низці історичних будівель. І саме тому у Львові продовжують розвивати мережу трамваїв і тролейбусів, прокладаючи нові маршрути.

Він також прокоментував питання стоянок. За словами міського голови, це питання необхідно розв'язувати, "вибудовуючи великі підземні паркінги". Причому вони повинні будуть виконувати також безпекову функцію з огляду на повномасштабне вторгнення.