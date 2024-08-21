В частности, говорится и о частых тренировочных полетах на Ту-95 МС, которые по несколько часов кружат в воздухе. Когда и чем может снова атаковать Россия, 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Что свидетельствует о подготовке к массированному удару

Россияне уже некоторое время не обстреливали Украину массированно. Долгое затишье обычно свидетельствует о тщательной подготовке нового циничного удара.

Россияне в последнее время готовятся к ударам авиационными ракетами дальнего поражения. Во-первых, производится достаточное количество ракет – более сотни в месяц – то есть у них уже есть тысяча ракет для масштабной атаки. Во-вторых, тренируются летчики,

– заметил Роман Свитан.

Действительно, за последние недели россияне довольно часто выполняют тренировочные полеты, в том числе и на бомбардировщиках Ту-95М, которые являются носителями крылатых ракет Х-101. Это и подготовка летного состава, так и вообще подготовка к пускам.

"6 единиц Ту-95 могут нести при максимальной загрузке 14 ракет. Это серьезное боевое напряжение, которое могут создать не только Ту-95, но и Ту-22, МиГ-29. У них также есть три заряженные лодки, а это 12 "Калибров". То есть общий залп ракет может быть более сотни", – объяснил военный эксперт.

Однако стоит уточнить, что наносить такие массированные удары россияне могли и раньше. Их возможности в этом смысле не изменились.

По чему будут бить россияне

Маловероятно, что подготовка россиян к новой большой атаке связана с "местью" Владимира Путина за Курскую область.

Думаю, что реальной станет привязка ко Дню Независимости Украины. Россияне "повернуты" на таких датах, поэтому могут создать для нас определенные проблемы. Нанести удары по различным точкам: военным объектам, аэродромах, они будут гоняться за F-16, за "Петриотами". Они также могут ударить по мостам после того, как мы начали бить по мостам на Курщине. И, безусловно, это будет столица,

– подчеркнул Свитан.

В то же время у россиян нет настолько точных ракет. Точность украинских ударов обеспечена качеством западного оружия, чего у России нет.

"За последнее время при взлетах Ту-95 россияне массово запускали ZALA – разведывательные дроны, которые могут несколько часов "висеть" в небе и хорошо наводить ракеты практически в онлайн-режиме. Но эти "Залы" наша ПВО сбивает, механизмов есть много. То есть ведется отработка пусков ракет с помощью ZALA", – добавил полковник запаса.

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Поэтому стоит в ближайшие дни реагировать на воздушную тревогу и не пренебрегать собственной безопасностью.