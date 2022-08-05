Принятого решения о продлении мобилизации нет

Об этом в интервью 24 каналу рассказали эксперты Николай Волковский и Артем Олейник. В то же время они подчеркнули, что рано говорить о периоде после 23 августа.

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Но представьте, что российские войска удастся вытеснить на грани 23 февраля 2022 до конца августа? В таком случае, продолжения мобилизации не будет,

– предположили эксперты.

Справка. После начала полномасштабного вторжения России в Украину было объявлено военное положение. Сначала его срок истек 25 мая, но Верховная Рада продлила его до 23 августа. Пока все же нет официальной информации, будет ли пролонгирована общая мобилизация и военное положение после 23 августа.

Вероятность продолжения военного положения и мобилизации

Виолетта Монастырская – адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy также отметила, что есть вероятность, что Верховная Рада примет решение о продлении военного положения, ведь как представители Офиса Президента, так и профильные министры дают прогнозы, что война может продолжаться до конца 2022 года.

Таким образом, если до 23 августа активная фаза боевых действий не завершится, после 23 августа будет актуальна пролонгация общей мобилизации, и Президент Украины соответствующим указом продолжит военное положение, то логично, что следующим за ним будет указ о продолжении мобилизации после 23 августа,

– добавила Монастырская.

Поэтому эксперты все же склоняются к выводу, что военное положение будет продолжено после 23 августа. Тем защитникам, которые сейчас находятся на нулевой позиции, нужна ротация, так что мобилизацию продолжат – это необходимость.

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