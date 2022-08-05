Прийнятого рішення щодо продовження мобілізації немає

Про це у інтерв'ю 24 каналу розповіли експерти Микола Волківський та Артем Олійник. Водночас вони наголосили, що наразі рано говорити про період після 23 серпня.

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Але уявіть, що російські війська вдасться витіснити на межі 23 лютого 2022 року до кінця серпня? У такому разі, продовження мобілізації не буде,

– припустили експерти.

Довідка. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну було оголошено воєнний стан. Спершу його термін спливав 25 травня, але Верховна Рада подовжила його до 23 серпня. Наразі все ж таки немає офіційної інформації, чи буде пролонговано загальну мобілізацію та воєнний стан після 23 серпня.

Ймовірність продовження воєнного стану та мобілізації

Віолета Монастирська – адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy також зауважила, що є ймовірність, що Верховна Рада ухвалить рішення про продовження воєнного стану, адже як представники Офісу Президента, так і профільні міністри дають прогнози, що війна може тривати до кінця 2022 року.

Таким чином, якщо до 23 серпня активна фаза бойових дій не завершиться, після 23 серпня буде актуальною пролонгація загальної мобілізації, і Президент України відповідним указом продовжить воєнний стан, то логічно, що наступним за ним буде указ про продовження мобілізації після 23 серпня,

– додала Монастирська.

Тож, експерти все ж схиляються до висновку, що воєнний стан буде продовжено після 23 серпня. Тим захисникам, які зараз перебувають на нульовій позиції, потрібна ротація, тож мобілізацію продовжать – це необхідність.

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